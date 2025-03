Niewidomi praktycznie nie używają już Braille'a poza krótkimi komunikatami w przestrzeni publicznej (i tu często popełniany jest taki błąd, że tabliczki są metalowe co powoduje, że w wysokich i niskich temperaturach są niemożliwe do odczytania). Książki w Braille'u są ciężkie (potrzebny jest gruby, sztywny papier), zajmują znacznie więcej objętości (3-4 razy więcej niż klasyczna książka), czytanie jest dość powolne, czytniki Braille'a nie rozwiązują wad tego pisma. Tabliczna do pisania Braille'a jest ekstremalnie Pokaż całość