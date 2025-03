Fajnie byłoby wrzucić to na Wykop jak pojawi się odpowiedź bo w obecnej formie, bez żadnego kontekstu, ten Wykop służy jedynie budowaniu narracji politycznej. Nie mam zielonego pojęcia ile PAŻP ma terenów, placówek i co się na nich znajduje oraz na co dokładnie zostały przeznaczone pieniądze. Bez tych informacji to te 4.5 mln może być zarówno kwotą skandaliczną jak i zupełnie normalną.