Bo to zła terapeutka była.

A tak na serio - terapeuta to trochę trener osobisty. Chcesz skorzystać, mówisz z czym masz problem, co chcesz zmienić, terapeuta pomaga to zrobić. Większość terapeutów słucha grzecznie historii przez godzinę i pyta po co to zostało opowiedziane. No i co chcesz z tym zrobić. Część klientów się tutaj obraża że terapeuta nie ma współczucia. Ciekawe czy jak pogadają z trenerem i powiedzą że mają duży brzuch Pokaż całość