Według obecnych modeli kosmologicznych materia (w tym zwykła materia barionowa i ciemna materia) stanowi tylko niewielki procent ogólnej przestrzeni Wszechświata. Można to rozpatrywać na kilka sposobów:



Gęstość materii w przestrzeni – Jeśli chodzi o rozkład masy we Wszechświecie, to nawet w galaktykach materia jest bardzo rozproszona. W typowej galaktyce 99,99% objętości to praktycznie pusta przestrzeń, a materia skupia się w gwiazdach, planetach i chmurach gazu.



Wszechświat na wielką skalę – W skali całego Wszechświata Pokaż całość