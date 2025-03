Nie swiadkiem tylko sprawca wypadku. To ona zajechala droge motorkowi ale jako, ze jest przedstawicielka fajnopolactwa i kasty sedziowskiej to od poczatku klepali, ze tylko jest swiadkiem bo sie nie zatrzymala. I guwno ma znaczenie ile jechal motorek drogie uposledzone fajnopolackie wykopki. Zajechala droge - doprowadzila do smierci - powinna siedziec. Tyle.