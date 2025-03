Kobietom trzeba przyznawać dodatkowe punkty i parytety, bo są głupsze od mężczyzn. Gdyby było inaczej, żadne dodatkowe punkty nie byłyby potrzebne. Prawda?



To jak z upośledzonymi dziećmi. Obniżasz wymagania i nagradzasz za to że się starają, ale nie oczekujesz cudów. I o ile w przypadku dzieci to jest OK, to w przypadku polityki czy nauki jest to po prostu sztuczne zaniżanie poziomu.