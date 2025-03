Przerabiałem nie raz.

W co drugim ulu mam czujnik ruchu i gps.

Na co bardziej "odkrytch pasiekach" fotopulapki.

A i tak co rusz jak nie pasy zapinające ule zginą to wiadro w którym mają wodę.

Jak przychodzi alert to i tak już nie dojadę więc często odpuszczam.

Policja w rejonie nie powiem jest pomocna bo jak kiedyś mi ule warte kilka tysięcy dmuchneli to sprawcę znalezi- zresztą pisałem o tym na mikro.