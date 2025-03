Ja tylko przypomne że dawno temu składka zdrowotna to było chyba 7.5% podstawy ZUS, ale jak wprowadzali to można było całość odliczyć od podatku wiec było to przezroczyste w momencie wprowadzenia

potem zwielkszyli chyba na 9% ale odliczyć można było 7.5% nadal wiec to była tak podwyżka składki

A potem ibnizyli podatek ale usuneli możliwosc odliczenia więc to była kolejna podwyzka