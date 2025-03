Pokaż całość

W ogóle pełno było super kreskówek/bajek z lat 80/90U mnie teraz jest ciągle grzany Strażak Sam (Syn 4 lata, więc oczywiście jak dorośnie to zostanie strażakiem, tak będzie mówię Ci tata) i staram mu puszczać tego oryginalnego z lat 80 i 90 bo ten nowy to jest kompletna porażka, pod względem rozpisania postaci (Ci nowi strażacy to jakieś niedorozwoje a komendant to błazen), dźwięków, wykonania (Ten kukiełkowy oryginał