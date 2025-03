Przeczytałem. Nie ma niczego co obciążałoby Kaczyńskiego. Co do pełnomocnictwa jasno jest stwierdzone, że zostało Kaczyńskiemu przekazane w sposób formalny i podpisane przez obie strony. Czyli Czuchnowski na łamach Gazety Wyborczej kłamał jakoby pani Barbara nie podpisała pełnomocnictwa.