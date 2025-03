Trudny temat. Aby go rozłożyć na czynniki pierwsze musiałem zrobić dłuższy film niż zwykle. Będzie o świerkach, ich słabościach, kornikach i ich funkcjonowaniu, historii świerka w Górach Stołowych i wreszcie tym co się teraz dzieje. Czyli dlaczego drzewa umierają i co robi Park Narodowy a czego nie