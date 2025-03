W mojej rodzinnej wiosce do podstawówki uczęszcza mniej niż połowa uczniów niż za moich czasów, miejscowość obok dokładnie to samo. Ciekawe co teraz zrobią bo w obie szkoły władowali hajsy z polskiego ładu - grube miliony, a nawet ta mniejsza jest w stanie obsłużyć objętościowo obie te szkoły. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )