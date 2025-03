pamietam scene jak jechałem tramwajem w niemczech.. starszy pan ok 70 lat z czapeczką audi na przystanku..widac pasję do ordnung muss sein. Drzwi sie otwieraja w srodku tłok, ale mozna by sie przesunać jednak blokuje to stojący w drzwiach m----n ok 17 lat z słuchawkami.. ma w doopie wszytko jak i inni emigranci z różnych stron swiata w tramwaju.. zmartwiony pan się nie wcisnał i musiał czekac na nastepny wagonik..