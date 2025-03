Jestem całym sercem za ideą europejską i wstąpienie do EU to najlepsze co nas spotkało od dawna, ale jednocześnie przeraża i zniechęca do całej idei działalność Komisji i polityków w Brukseli kompletnie oderwanych od zwyklych obywateli wspólnoty i ich problemów.

Sami powoli zabijają Unię swoja5 ideologią i czynami.

Jak tak dajej pójdzie to los tej wspólnoty jest mocno problematyczny.