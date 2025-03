Zaraz przyjdzie mełmcel i powie wam że Francuzi i Niemcy są tylko po to żeby nam wcisnąć chłam. My mamy produkować wszystko od wozów bojowych poprzez czołgi i samoloty lepsze niż F35 lokalnie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) To da sie zrobić jak zostanie prezydentem!!!!!!!