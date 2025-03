Peak jakości życia w PL to chyba 2018.



1. Mieszkania były wciąż tanie względem pensji (trochę droższe, niż w 2014, ale nadal przyzwoicie), a kredyt tani. Domy - Materiał stanowił ~70% ceny budowy, robocizna 30%. Dziś jest na odwrót. Działki kosztowały 30-40% tego, co teraz.

2. Dużo wchodziło firm, intensywna cyfryzacja się w sumie dopiero rozpoczynała, do IT jeszcze można było się załapać stosunkowo łatwo i kosić zachodnią pensję przy wschodnich cenach.

3. Spożywka, usługi,