Zapytałem kiedyś Alexę, czy szpieguje mnie dla NSA albo FBI albo CIA. Zaprzeczyła, że absolutnie nie, że nigdy w życiu, jak bum cyk cyk.

No to zapytałem czy nie kłamie. No to ona, że absolutnie nie, że nigdy w życiu, jak bum cyk cyk. No to chyba załatwia sprawę.