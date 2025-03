Co ciekawe - ten mikrokontroler powstał w procesie 110nm i ma 1,6 na 0,86mm. Najnowsze procesy dla MCU z pamięcią, to już 22nm więc dałoby się zrobić go teoretycznie... 5 razy mniejszym. Tylko wtedy wyprowadzenia miałby za małe i nie byłoby jak go przylutować xD To nie krzem jest tu ograniczeniem!