Bardzo fajny materiał. Kiedyś oglądałem jego wykład na temat postu przerywanego i jego prozdrowotnych efektów za które jakiś azjata w jego badaniach otrzymał nobla. Zastosowałem się do tych prostych zaleceń i jadłem między 12:00-18:00. Zapotrzebowanie mam ok 2800kcal a spożywałem ok 2000kca czasami nawet 1500. Pierwsze tygodnie to była katorga, ale po miesiącu już nie czułem głodu i miałem ochotę robić dłuższe posty 24h lub dłużej. Od początku stycznia do teraz -14kg.