grozi mu do ośmiu lat więzienia

Śmiesznie brzmi, przy tym, ile czasu już ta afera się ciągnie.Ostatecznie dostanie mniej niż te osiem i jeszcze się okaże, że zaliczą mu czas przebywania w Dubaju, jako czas odbywania kary i gdy wróci do Polski, to go w domu rodzinnym ugoszczą.