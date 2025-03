Dla tych co nie chcą podbijać:

Z nielegalnej rzeźni do kuchni w restauracjach

Z naszych ustaleń wynika, że grupa działająca na terenie południowej Małopolski (m.in. w powiatach limanowskim i nowotarskim) zaopatrywała lokale gastronomiczne w co najmniej kilku dużych miastach w kraju. Tropy prowadzą m.in. do Zakopanego i Krakowa, a zatrzymany w minionym tygodniu przez policję i inspekcję weterynaryjną transport mięsa miał trafić do Warszawy.



W kilku niezależnych od siebie źródłach dowiedzieliśmy się, że nielegalnym Pokaż całość