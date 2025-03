Kamil C., który biciem mógł przyczynić się do śmierci 30-letniego zatrzymanego (...) został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Pozostałych pięciu funkcjonariuszy zostało skazanych na kary od 8 miesięcy do roku pozbawienia wolności w zawieszeniu za poświadczenie nieprawdy (...)