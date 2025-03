Śmieszy (a tak naprawdę to nie, bo to tylko pokazuje, jak wiele osób ma problem z myśleniem dalej niż 5 minut w przód) płacz malkontentów, którzy nie rozumieją, że budowanie silnej ligi, to nie "fajny meczyk" z silnym przeciwnikiem raz na rok, a potem bycie chłopcem do bicia dla wszystkich, tylko praca od podstaw, właśnie zaczynająca się od ciułania punktów w Pucharze Biedronki, które są warte tyle, ile punkty w Lidze Mistrzów. Pokaż całość