Obecnośc w NATO dala nam znacznie więcej niż UE. Wstapienie do UE to była już w zasadzie normalna kolej rzeczy, ale wstępując do NATO jasno zadeklarowaliśmy że chcemy być w zachodniej części świata, i była to jasna deklaracja że nie chcemy wracac pod kacapski but.



Dziś wydaje nam sie to oczywiste, ale w tamtych latach była masa polityków jak i szarych obywateli która była niechętna wstapieniu do NATO. Chociażby nasz ówczesny prezydent, Pokaż całość