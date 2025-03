Wykopki, nie ma przełomowego wyroku. Przecież nie ma Trybunału Konstytucyjnego :D

Czy z TK będzie jak z "neosędziami" to znaczy, jak wyrok jest korzystny dla "walczących o praworządność" to wszystko się zgadza, jak jest nie po myśli, to wtedy TK nie jest TK a sąd nie jest sądem.