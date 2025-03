Ja pewnie czegos tutaj nie rozumie, ale dlaczego wszyscy w mediach sie ekscytuja AI. Gdzie widzicie tu postep. to ze zastapi ludzi w jakichs pracach to ma byc ten cymes. Tylko po co? Ludzie ktorzy straca prace nie koniecznie beda mogli sie przekwalifikowac, bezrobocie wzrosnie, frustracja i przestepczosc tez i komu ci wlasciciele AI beda sprzedawac te ich wytwory? jak juz wszystkich ludzi zastapimy AI i robotami to po co komu beda Pokaż całość