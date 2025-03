covid całkowicie zniszczył wiarygodność WHO (i tak już nadszarpniętą) i wiarę w "specjalistów"

jeśli ktoś to śledził to miał niezły cyrk

w USA super specjaliści z National Institute of Health najpierw zakazywali noszenia maseczek bo one i tak nic nie dają a mogą pogorszyć oddychanie, i jak ktoś nosi maseczke to jest szurem

po czym 3 miesiące póżniej już nakazywali noszenie maseczek, bo one zdecydowanie zmniejszają ryzyko zachorowania i jak ktoś nie Pokaż całość