Oto problemy germańskich elit arystokratycznych, gdy większość euroopejczyków musi sobie od ust odejmować by na bruku nie wylądować, a tu zanim ich wyślą na wojnę to trzeba będzie domy remontować by trzykomorowe okna były, pompa ciepła i nowa termoizolacja. Widzimy totalną odklęjkę i urojenia psychiczne żyjącej w myśliwskim dworku Ursuli von der Goering, gdzie ten wilk to zapewne projekcja psychiczna upostaciowana w lękach przed potężnym Putinem złym ruskim wilkiem.