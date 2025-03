Co ty gadasz. Wojna musi być super lata warunkowania grami pokroju Call of Duty, American's Army etc. sprawiły że każdy młody chłopak chce pobiegać z karabinem. Dodaj do tego mentalność że facet to koń pociągowy wpajaną od najmłodszych lat i nikt się nie musi bawić w jakieś pióra.Ostatecznie zawsze można ich łapać na ulicy, uniemożliwić wyjazd z kraju i zablokować bankowość # pdk