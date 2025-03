To już jest oficjalnie tłumaczone tym że elektryki kupują głównie osoby o lewicowych poglądach, przynajmniej na zachodzie. Wiec co się dziwić że jego największa klientela zaczyna mieć go w dupie. Wyznawcy MAGA z amerykańskiej prowincji nigdy nie kupią elektryka, wolą pickupy sześciocylindrowe. Nie wiem jak Musk wyjdzie z tego impasu hihi.