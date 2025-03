UWAGA!:

Nawiązując do tezy z filmiku: Mieszkania stanieją TYLKO gdy popyt będzie mniejszy niż podaż. TYLKO wtedy stanieją. Rozumie to każdy kto 'liznął ekonomię' samemu, w szkole na jakimś WOŚe albo miał na studiach Podstawy Ekonomii.

Tu chodzi o to by ceny nie rosły w WYŻSZYM TEMPIE (podobnie jest z inflacją- może skokami zapi3rdalać albo powoli stabilnie rosnąć).

Moim zdaniem będzie to możliwe tylko w przypadku ogólnego kryzysu gospodarczego wywołanego np wojną Pokaż całość