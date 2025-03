W ogóle to żenujące że samo zapytanie obniża ocenę na uzyskanie kredytu. Wyobraźcie sobie że szukacie auta i za każdym razem gdy napiszecie czy ogłoszenie dalej aktualne to OtoMoto ukrywa atrakcyjne oferty. Zmowa banków i instytucji około finansowych to najgorsze co nas uwiera w tym kraju.