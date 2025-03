Nie rozumiem, w tym kraju większość facetów jest traktowana gorzej niż psy, a i tak wszyscy obchodzą jakiś dzień kobiet, mimo że te same kobiety wprost wam piszą że jesteście nic nie warci w porównaniu turków, arabów, somalijczyków, pakistańców, etc. Wy sobie MUSICE ZASŁUŻYĆ, na cokolwiek.

Po co to wszystko? Żebyście w końcu zasłużyli na miano mężczyzny, na które to inni sobie zasługiwać nie muszą?