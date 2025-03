To jest efekt izby lekarskiej i ograniczania miejsc, aby mieć monopol. Jeżeli w kraju 40mln na specjalizację w całym kraju jest kilkadziesiąt osób to to jest mafia. Nie powiecie mi, że te normy są tak wyśrubowane, bo to matematycznie niemożliwe. Zamiast studia w pl to ci geniusze powinni robić studia w oxfordzie czy gdzieś w USA. A robią w lokalnej uczelni w pl, gdzie nie ma mydła w kiblu i śmierdzi grzybem. Pokaż całość