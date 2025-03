Pokaż całość

Też mnie to właśnie zastanawia. Nie wydaje się, żeby płynęli jakoś znacznie szybciej od mniejszych załóg, choć pewnie porównywanie tego np. z wioślarstwem nie ma sensu, bo jednak inny sposób wiosłowania.Patrząc na ich technikę można zauważyć, że oni nie robią pociągnięć wiosłem, a właściwie to jedynie uderzają w wodę. To jest pewnie właśnie związane z liczbą osób - nie muszą dostarczać bardzo dużo energii każdym pociągnięciem, bo wszystko