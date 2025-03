Najlepsze jest to ,że tak może być z Mentzenem. Przecież to jest absurd przykładowo Menzten wchodzi do drugiej tury i wygrywa wybory i nie uznajmemy wyniku bo jest Pan ruskim agentem i co pan nam zrobi. TVN'y i TVP Info urobią większość społeczeństwa i koniec. Trochę straszna jest ta rzeczywistość w ,której aktualnie się znajdujemy. I tu nie chodzi o Mentzena tylko o dowolnego kandydata który możesz zagrozić establishmentowi danego państwa.