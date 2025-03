Czas na krytyczną ocenę tego, co oferuje obywatelowi państwo polskie.

Julki lubią porównywać każdego mężczyznę do 2m Czada, a przeciętny Polak lubi porównywać swój poziom życia zazwyczaj do Niemców. Celujemy w pierwsze miejsce co pobudza ambicje, ale podejdźmy do tego bardziej realistycznie.

Polska jest na #24 miejscu w rankingu jakości życia. PPP per capita w 2023 wyniosło $43.6, a w 1990 $12.1k.

Ukraina, z naszego regionu, o podobnej sytuacji po upadku ZSRR, w 2014 (od tego czasu w stanie wojny, więc nie patrzymy na późniejsze lata) miało PPP per capita $8.3 tys., a w 1990 $5.9 tys.

Rumunia, z naszego regionu, ale o połowę mniejsza. #44 miejsce w rankingu jakości życia, PPP per capita w 2023 $40.3 tys, a w 1990 $8 tys.

Polska wypada najlepiej!

A jak wypada taka Hiszpania? Kraj, o podobnym znaczeniu politycznym i potencjale populacyjnym, jest na #19 miejscu w rankingu jakości życia. PPP per capita w 2023 wyniosło $47.3 tys, a w 1990 $31.7 tys.

Polak ma już poziom życia złożony do Hiszpana, a siła nabywcza Hiszpana w 1990 było 2.6x tego co Polaka, to w 2023 już tylko 1.08x tego co Polaka. A Polska nadal szybciej się rozwija, więc prawdopodobnie ich prześcigniemy

Rzućmy może jeszcze okiem na historię:

Hiszpania, niepodległa od 200 lat, cieszyła się posiadaniem olbrzymich kolonii eksploatowanych na rzecz Hiszpanii, ma wysoki poziom życia. Członek UE od 1986 roku.

A nasze „państwo z dykty”? Na mapie istnieje od 1918 roku, wcześniej 123 lata „przerwy” w istnieniu. Po czym miała 21 lat prawdziwej niepodległości, 6 lat wojny, 45 lat sowieckiej okupacji, po której 35 lat niepodległości trwającej do dziś. W ostatnich 230 latach, przez 75% czasu było w stanie wojny lub okupacji. I na to wszystko, my nigdy nie mieliśmy kolonii!

Gdyby państwo polskie nic Ci nie dało ani teraz, ani w przeszłości, to bylibyśmy dziś zwyczajnie częścią Federacji Rosyjskiej, i to w kategorii B. Tam jest dość skromnie, nepotyzm, korupcja, fatalna infrastruktura, ograniczona wolność. Ewentualnie częścią Niemiec, gdzie gdyby nie walka przodków, to mielibyśmy status taki jak Palestyńczycy mają w Izraelu.

No dobra, ale przecież płacisz podatki!

To sugeruje, że pieniądze załatwiają sprawę. To tak jakbyś miał wykupiony karnet w drogim klubie kravmaga i to miałoby gwarantować, że umiesz się świetnie bić. Ale skoro płacisz, to kogo państwo polskie ma za te pieniądze zatrudnić?

Można wyjąć 150 tys ludzi z rynku pracy i zrobić z nich żołnierzy zawodowych. To cios dla mocy produkcyjnych gospodarki, a jednocześnie gigantyczny wzrost kosztu dla państwa. Długoterminowo osłabi to państwo i zwiększy ryzyko przejęcia.

Można wynająć prywatną firmę wojskową (PMC) zamiast wojska, ale koszt tego byłby taki, że stawka VAT musiałaby być wręcz podwojona aby udźwignąć ten wydatek -> zapaść gospodarki. Oczywiście pomijamy, że największa PMC na świecie (Wagner) ma 50 tys. żołnierzy, a my potrzebowalibyśmy 3x tyle.

No ale ludzie głosują na partę X, nie będę ginąć za polityków!

Za nas ginęli nasi dziadkowie i dzięki nim możemy dziś pisać takie zestawienia, w których porównujemy się do prawdziwych państw. Gdyby nie dziadkowie, to bylibyśmy eksploatowaną ludnością drugiej kategorii o statusie takim jak Palestyńczycy w Izraelu. Poziom życia, korupcji, nepotyzmy itd. należałoby porównywać z rosją i to tą rosją kategorii B (a więc nie Moskwa ani Petersburg), Mołdawią czy z Ukrainą, która do czasu Majdanu była jej strefą wpływów.

Historycznie, rosja zawsze przynosiła nam zacofanie, a co by nie mówić o politykach, to ostatnie 35 lat to historia gigantycznego postępu, ewenement na skalę światową.

W polskim aparacie, tworzącym to państwo, pracuje kilkaset tysięcy ludzi. To tyle co największe prywatne korporacje świata. Jeśli myśli ktoś, że w tak wielkiej „firmie” wszystko chodzi doskonale, to chyba śni. A przy każdym takim potknięciu zarówno opozycyjne media jak i wroga propaganda, będą podgrzewały atmosferę jakie to tragiczne rządy mamy. O powolnych sukcesach będzie mało. Ale całościowo, ta maszyna działa dobrze na poziomie strategicznym, co widać na powyższych porównaniach. Nawet łatwi do wykpienia „Leszke” i „Kwachu” wprowadzili Polskę do UE i NATO. To dzięki takim strategicznym decyzjom bezpieczeństwo podniosło się na tyle, że w 2009 zlikwidowano obowiązek powszechnej służby wojskowej.

Z pewnością każdy ma obawy, że o teraz to wysyłają nas na wojnę. Przede wszystkim potencjał militarny tworzy się po to, aby na tę wojnę nie iść, bo ma odstraszać. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że atmosfera jest teraz dodatkowo podgrzewana przez trolownie z prawdziwego zacofanego chlewu za wschodnią granicą, w których interesie jest obrzydzić stosunek do Polski.