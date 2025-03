Daje coś wysyłanie nagrań brawurowej jazdy na policję? Jeżdżę przepisowo i często ktoś mnie wyprzedza w zabudowanym, na pasach etc. Szczególnie jak robi się ładna pogoda to ludziom coś wali do głowy. Nie jestem fanem kamerki w samochodzie ani przesadnego donosicielstwa ale mam też dość tej drogowej bezmyślności. Jeśli takie nagrania doprowadziłyby do konkretnych kar i działań to kupię tą kamerkę i będę wysyłał. Może to kiedyś komuś uratuje zdrowie lub życie. Pokaż całość