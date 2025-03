Oburzyłem się, a później obejrzałem.

Oto co jest tam naprawdę: wyrwany z kontekstu cytat, gdzie babka mówi o tym co powiedział Kelog, a mianowicie o resecie stosunków USA-Rosja. To była opinia jednego Amerykanina, a nie stanowisko polskiej partii. Później mamy informację, że dla Polski to jest okazją, ale wycięto fragment czego ma dotyczyć ta okazja. Czy Działanie USA zwiększy naszą pozycję w Europie jeśli to odpowiednio rozegramy, czy jak sugeruje manipulant mielibyśmy Pokaż całość