Artykuł jest sprzed paru dni, a dziś sytuacja dla zbrojeniówki USA jest jeszcze gorsza:

Pod wpływem Trumpa Unia Europejska tworzy gigantyczny fundusz (800 mld euro) na zbrojenie, ale wyłącznie w europejskich fabrykach. Więc nasze fabryki będą rozkręcone do maksimum, a jednoczenie nawet 1 euro nie trafi z tego do USA.

Z drugiej strony szaleństwa Trumpa zmniejszają zaufanie Europy do USA więc można spodziewać się zmniejszenia zamówień wojskowych także z innych środków europejskich Pokaż całość