4 osobowa rodzina imigrantów w Niemczech dostaje gdzieś 8000 zł plus mieszkanie socjalnie i to samo mają dostać w Polsce więc proponuję wam już szukać 2 lub 3 etatu żeby wystarczyło waszych podatków na ich utrzymanie. Sznella sznella do roboty polaki, pracować na utrzymanie beżowych imigrantów.