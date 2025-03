A co my w średniowieczu żyjemy żeby była obowiązkowa "służba" wojskowa? Ćwiczenia powinny być odpłatne i tylko dla chętnych, jak dobrze zapłacą to ochotników nie zabraknie. Służba ojczyźnie powinna być honorem i wyróżnieniem a nie przykrym obowiązkiem. Wtedy i szacunek do munduru w narodzie wzrośnie