To typowa zagrywka polityczna. Mamy srodek roku i budzet juz dawno byl uchwalony. Rzadz (jak kazdy inny) ma plan na wydatkowanie do konca roku. Wrzucanie takich tematow w ciagu roku ma male szanse na powodzenia bo trzeba by albo zwiekszy zadluzenie publiczne albo ciac wydatki (zabrac komus innemu).To sie po prostu nie wydarzy i najmniej w tym chodzi o to, zeby obnizyc podatki.