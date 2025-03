Myślę, że USA straciło bardzo na wizerunku przez Trumpa. Z ostoi demokratycznej stabilności i państwa na solidnych filarach zrobił się cyrk zapatrzonych we własne ego biznesmenów naruszających wieloletnie sojusze a przez to wiarygodność USA na świecie, Jak w krótkim czasie zrobić aby USA było mniej wiarygodne niż RPA? To trzeba zapytać Trumpa i jego ekipę radosnych błaznów.