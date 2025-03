To jest to słynne rozliczanie PiSu z ośmiu lat nieustannego łamania Konstytucji, prawa i w ogóle wszystkiego co najgorsze.

Uchylili mu immunitet z ponieważ: 'określił on Brejzę mianem "znaczącego polityka formacji opozycyjnej", który "dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw". Nie, nie chodzi o was, o to, że Jarosław mógł sobie iść na groby bliskich, a wy nie, nie chodzi o Konstytucję, nie chodzi o rzekome przekręty PiSu. Chodzi o Pokaż całość