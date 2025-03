Obsługa Gripena z krzaków w Zalesiu Dolnym rękoma chłopaków z OSP (z rana gdy przetrzeźwieją, wieczorem Koło Gospodyń Wiejskich). Jak trzeba to lokalny mechanik odbuduje na częściach z SAABa 9-3 ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )



Czy lepsze F35 z niezbędą infrastrukturą i subskrypcją z USA za ciężki piniądz? Za to gdy wróg z USA się ułoży to cyk: OFF ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ Pokaż całość