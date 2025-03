Co za miauczki te wykopki. Wszystko beee. Wszystko źle. Wszystko nie tak. Zluzujcie trochę gumki w gatkach. Trump plecie co mu się akurat przyśni danej nocy i jest genialnym strategiem w opinii wykopków. Każda propozycja spoza USA lub Rosji to już porażka, zdaniem wykopków. To jest polityka, każdy gra swoimi kartami. Europa robi swoje, ale był podział dotychczas, że USA ogarnia sprawy militarne i wywiad, Europa daje kroplówkę gospodarczą. Teraz jesteśmy sami. Pokaż całość