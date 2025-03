Pokaż całość

1. Jak wpiszesz transakcję 12,50 to aplikacja ma zapisane w bazie 12,50, co do grosza. Tylko na kalendarzu czy w saldzie jest to zaokrąglane dla przejrzystości. Ale słyszę Cię, chciałbyś mieć konfiguracje zaokrąglania. Dodam do listy.3. Rozumiem. Troszkę inaczej ja to widzę i zakodowałem w aplikacji. Np. ojciec płaci 1000zł za czynsz, a mama rachunek za prąd i artykuły spożywcze. I w ten sposób aplikacja powoli wyrównuje długi