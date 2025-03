Koń ma grubszą skórę od człowieka. Jeżeli nie użyli chemii do samochodów to poza strachem nic się nie stało. Zależy też od odległości od strumienia i jak szeroko leje. Po ustawieniu na jeden punkt ja bym palcem nie sprawdził. No ale szeroki strumień czasami używałem do mycia rąk. U rodziny czasami myją krowy myjką. Tylko ze woda nie jest zimna no i ciśnienie mniejsze.



Mycie konia myjką to głupi pomysł. Szczególnie na Pokaż całość