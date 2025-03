Wszyscy których zawinęli organizowali loterie za pomocą tej samej firmy teraz pytanie czy to firma w------a ich czy oni za pomocą firmy próbowali w-----ć urząd skarbowy. Com dziwne to nikt z owej firmy nie poniósł odpowiedzialności, nie został zatrzymany do wyjaśnienia... Domyślcie się co tu jest grane